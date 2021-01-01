Пока живы – будем жить (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Пронзительная история о человеческом подвиге во время пандемии коронавируса. Документальный проект «Пока живы — будем жить» посвящен врачам и тем, кого они доблестно спасали каждый день. Съемки фильма проходили в разных городах — от Сочи до Норильска. Медицинские работники честно рассказы�вают о том, с какими трудностями они сталкивались в самые пиковые момент эпидемии, спасая жизни людей по всей стране. Также в фильме звучат комментарии ученых, психологов и журналистов о причинах и последствиях пандемии.



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