Герой фильма Пол, находящийся в Ираке по контракту, во время засады теряет сознание. Очнувшись, Пол обнаруживает себя похороненным в гробу. Ему предстоит пережить много психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь…

