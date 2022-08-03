Погребенный заживо
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Погребенный заживо

Погребенный заживо (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Buried
Триллер, Драма91 мин18+

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О фильме

Герой фильма Пол, находящийся в Ираке по контракту, во время засады теряет сознание. Очнувшись, Пол обнаруживает себя похороненным в гробу. Ему предстоит пережить много психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь…

Страна
США, Великобритания, Испания, Франция
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Погребенный заживо»