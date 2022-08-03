Погребенный заживо (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Buried
Триллер, Драма91 мин18+
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О фильме
Герой фильма Пол, находящийся в Ираке по контракту, во время засады теряет сознание. Очнувшись, Пол обнаруживает себя похороненным в гробу. Ему предстоит пережить много психологически тяжелых, физически невозможных мгновений борьбы за собственную жизнь…
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Родриго
Кортес
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Гарсия Перес
- РПАктёр
Роберт
Патерсон
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- СМАктриса
Саманта
Мэтис
- ИМАктриса
Ивана
Миньо
- УЛАктриса
Уорнер
Лафлин
- ЭПАктёр
Эрик
Палладино
- КРАктриса
Кали
Роша
- КМАктёр
Крис
Мартин
- КССценарист
Крис
Спарлинг
- АГПродюсер
Адриан
Герра
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Родриго
Кортес
- Актёр дубляжа
Пётр
Фёдоров
- АДАктёр дубляжа
Артур
Диланян
- Актёр дубляжа
Алексей
Розин
- Актёр дубляжа
Андрей
Заводюк
- Актриса дубляжа
Александра
Ребенок
- Монтажёр
Родриго
Кортес
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес