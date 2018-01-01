Wink
Пограничный эффект
Актёры и съёмочная группа фильма «Пограничный эффект»

Режиссёры

Георгий Молодцов

Режиссёр
Ольга Стефанова

Режиссёр
Кирилл Седухин

Режиссёр

Сценаристы

Кирилл Седухин

Сценарист
Борис Караджев

Сценарист

Продюсеры

Сергей Мирошниченко

Продюсер
Елена Ильина

Продюсер

Монтажёры

Георгий Молодцов

Монтажёр

Операторы

Сергей Амирджанов

Оператор
Георгий Молодцов

Оператор
Ольга Стефанова

Оператор

Композиторы

Юрий Негребецкий

Композитор
Дмитрий Селипанов

Композитор