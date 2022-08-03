Пограничный эффект (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Пограничный эффект
Документальный82 мин18+
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О фильме
Спустя 20 лет после развала Советского Союза молодые режиссеры приезжают на границы ранее единой страны. Их личные истории посвящены людям, преодолевающим воздвигнутые границы, чтобы быть вместе.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
- Режиссёр
Георгий
Молодцов
- ОСРежиссёр
Ольга
Стефанова
- КСРежиссёр
Кирилл
Седухин
- КССценарист
Кирилл
Седухин
- БКСценарист
Борис
Караджев
- СМПродюсер
Сергей
Мирошниченко
- ЕИПродюсер
Елена
Ильина
- Монтажёр
Георгий
Молодцов
- САОператор
Сергей
Амирджанов
- Оператор
Георгий
Молодцов
- ОСОператор
Ольга
Стефанова
- ЮНКомпозитор
Юрий
Негребецкий
- Композитор
Дмитрий
Селипанов