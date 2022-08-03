Wink
Фильмы
Пограничный эффект

Пограничный эффект (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Пограничный эффект
Документальный82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Спустя 20 лет после развала Советского Союза молодые режиссеры приезжают на границы ранее единой страны. Их личные истории посвящены людям, преодолевающим воздвигнутые границы, чтобы быть вместе.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг