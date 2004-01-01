Поговорим начистоту (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Их общий бизнес потерпел крах, они оба остались без работы. Но вся разница между ними в том, что один из них — холостяк, хоть теперь и без гроша в кармане, но все же ему есть куда съехать со своей шикарной квартиры — под крылышко к родителям. Другой же, компьютерный гений, женат и воспитывает сына, поэтому ему как можно скорее необходимо найти хоть какую-нибудь работу, чтобы содержать семью.



Они оба ищут, где бы заработать, и когда один из них находит неплохой, на первый взгляд, вариант, другой, не долго думая, соглашается. Спустя некоторое время партнеры начинают понимать, что ввязались в очень опасную авантюру, но уже слишком поздно...



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