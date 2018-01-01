Wink
Поездка
Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка»

Режиссёры

Эдвин Аванесс

Edwin Avaness
Режиссёр
Эми Ованесян

Emy Hovanesyan
Режиссёр

Актёры

Зорайр Бек Гаспаренц

Sohrab Bek-Gasparents
АктёрRuben
Зенда Татоян

Zenda Tatoyan
АктрисаEve's Mother
Шаке Тухманян

Shake Tukhmanyan
АктрисаDavid's Mother
Тигран Нерсисян

Tigran Nersisyan
АктёрDavid

Сценаристы

Эми Ованесян

Emy Hovanesyan
Сценарист
Эдвин Аванесс

Edwin Avaness
Сценарист
Ангела Зограбян

Anghela Zograbyan
Сценарист

Продюсеры

Эдвин Аванесс

Edwin Avaness
Продюсер
Ангела Зограбян

Anghela Zograbyan
Продюсер
Эми Ованесян

Emy Hovanesyan
Продюсер

Художники

Ивета Зограбян

Iveta Zograbyan
Художница
Ангела Зограбян

Anghela Zograbyan
Художница

Монтажёры

Эдвин Аванесс

Edwin Avaness
Монтажёр

Композиторы

Алан Дэриан

Alan Derian
Композитор