Поездка (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, The Journey
Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
На дворе 1991 год. Советский Союз распался, и Армения стоит на пороге своей независимости. Прошло десять лет с тех пор, как двадцатитрёхлетняя Ева покинула родину и эмигрировала в Нью-Йорк с родителями. Ева изо всех сил пытается реализовать свою страсть к фотографии, подрабатывая по ночам официанткой. Однако среди непрерывной жизни Америки Ева жаждет тишины, которая успокоит её душу. Но происходит трагедия, превращая её мечты в кошмары.
Рейтинг
- ЭАРежиссёр
Эдвин
Аванесс
- ЭОРежиссёр
Эми
Ованесян
- ЗБАктёр
Зорайр
Бек Гаспаренц
- ЗТАктриса
Зенда
Татоян
- ШТАктриса
Шаке
Тухманян
- ТНАктёр
Тигран
Нерсисян
- ЭОСценарист
Эми
Ованесян
- ЭАСценарист
Эдвин
Аванесс
- АЗСценарист
Ангела
Зограбян
- ЭАПродюсер
Эдвин
Аванесс
- АЗПродюсер
Ангела
Зограбян
- ЭОПродюсер
Эми
Ованесян
- ИЗХудожница
Ивета
Зограбян
- АЗХудожница
Ангела
Зограбян
- ЭАМонтажёр
Эдвин
Аванесс
- АДКомпозитор
Алан
Дэриан