Поездка (фильм, 2002) смотреть онлайн

На дворе 1991 год. Советский Союз распался, и Армения стоит на пороге своей независимости. Прошло десять лет с тех пор, как двадцатитрёхлетняя Ева покинула родину и эмигрировала в Нью-Йорк с родителями. Ева изо всех сил пытается реализовать свою страсть к фотографии, подрабатывая по ночам официанткой. Однако среди непрерывной жизни Америки Ева жаждет тишины, которая успокоит её душу. Но происходит трагедия, превращая её мечты в кошмары.



