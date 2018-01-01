Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Поездка»

Режиссёры

Джефф Майерс

Jeff Myers
Режиссёр

Актёры

Майкл Шеннон

Michael Shannon
АктёрJimmy
Джим Кантафио

Jim Cantafio
АктёрRestraunt owner
Гай Ван Сверинген

Guy Van Swearingen
АктёрReggie
Ричард Котовски

Richard Cotovsky
АктёрMike
Курт Мейер

Kurt Meyer
АктёрVojtech

Сценаристы

Крис Конрад

Kris Konrad
Сценарист

Продюсеры

Майкл Легамаро

Michael Legamaro
Продюсер
Дэвид Дж. Миллер

David J. Miller
Продюсер

Композиторы

Ленни Мур

Lennie Moore
Композитор