Поездка вслепую (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сара счастлива, и вполне довольна своим бойфрендом. Он тоже думает что знает, чего он хочет. Когда Сара понимает, что скоро он сделает ей предложение, она впадает в панику - она боится, что повторит судьбу своей матери, которая сначала влюбилась, потом вышла замуж, потом дети, и так далее... Сможет ли их любовь преодолеть этот страх?



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