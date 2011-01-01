Поездка вслепую (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Driving by Braille
Драмы, Мелодрамы105 мин12+
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Сюжет
Сара счастлива, и вполне довольна своим бойфрендом. Он тоже думает что знает, чего он хочет. Когда Сара понимает, что скоро он сделает ей предложение, она впадает в панику - она боится, что повторит судьбу своей матери, которая сначала влюбилась, потом вышла замуж, потом дети, и так далее... Сможет ли их любовь преодолеть этот страх?
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Информация
Рейтинг
5.3 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристина
Ллойд
- ТСАктриса
Таммин
Сурсок
- РЭАктёр
Райан
Эгголд
- СБАктёр
Стивен
Бауэр
- ФХАктриса
Финола
Хьюз
- МИАктёр
Ману
Интирэйми
- АМАктриса
Андреа
Марковиччи
- МВАктёр
Майкл
Вудс
- МААктриса
Мэри
Александра Штифватер
- ММАктриса
Мадлен
Мун
- ИБАктриса
Инди
Белланова
- ЭРМонтажёр
Эдвард
Р. Абромс
- НЛОператор
Николас
Лелэнд
- ДШКомпозитор
Джордж
Шоу