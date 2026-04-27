Фильм Поезд милосердия
1964, Поезд милосердия
Драма, Военный18+
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О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИХРежиссёр
Искандер
Хамраев
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- МЕАктёр
Михаил
Екатерининский
- ЭПАктриса
Эмма
Попова
- ЖПАктриса
Жанна
Прохоренко
- ЕЛАктёр
Евгений
Лебедев
- ЕКАктриса
Елена
Королёва
- ВРАктёр
Владимир
Рецептер
- АААктёр
Анатолий
Абрамов
- ИБАктёр
Игорь
Боголюбов
- ЛГАктриса
Лилия
Гурова
- ЛЕАктриса
Людмила
Егорова
- ПКАктёр
Павел
Кашлаков
- ЛЛАктёр
Лев
Лемке
- ПЛАктёр
Павел
Луспекаев
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- АМАктёр
Александр
Мовчан
- НМАктёр
Николай
Муравьев
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ВПАктриса
Валентина
Пугачева
- ГСАктёр
Георгий
Сатини
- ССАктёр
Станислав
Соколов
- АСАктёр
Александр
Суснин
- ЛТАктриса
Любовь
Тищенко
- Актёр
Аркадий
Трусов
- КХАктриса
Клавдия
Хабарова
- ВЧАктёр
Виктор
Чекмарев
- ННАктриса
Нина
Никитина
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- Актёр
Георгий
Штиль
- ВПСценарист
Вера
Панова
- ОГПродюсер
О.
Гавловская
- МИХудожник
Михаил
Иванов
- ЕЯХудожница
Е.
Яковлева
- ВЮХудожник
Валерий
Юркевич
- ЕШМонтажёр
Евгения
Шкультина
- КРОператор
Константин
Рыжов
- ВККомпозитор
В.
Камилов