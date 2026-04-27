Поезд милосердия
Wink
Фильмы
Поезд милосердия

Фильм Поезд милосердия

1964, Поезд милосердия
Драма, Военный18+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

«Поезда, спасающие жизнь» — так называли санитарные эшелоны в годы Великой Отечественной войны. В одном из таких поездов встретились разные по характеру, возрасту и привычкам люди...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поезд милосердия»