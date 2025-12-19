Подземелья и драконы: Честь среди воров (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Бард и его подруга-варвар собирают партию искателей приключений, чтобы ограбить предателя, из-за которого они два года томились в тюрьме. Красочный фэнтези-экшен «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — фильм по мотивам вселенной знаменитых настольных ролевых игр со звездным актерским составом.
Когда-то бард по имени Эдгин был членом уважаемого ордена Арфистов, поддерживающего мир и порядок в королевстве. Но вот однажды его жена трагически погибает от рук последователей Красного мага, которого Эдгин арестовал. С этого момента бард решает взять жизнь в свои руки и вместе с суровой женщиной-варваром Хольгой организовывает партию воров, стремясь добыть побольше денег для себя и дочери Киры. Однако очередной рейд заканчивается катастрофой, Хольга и Эдгин попадают в темницу, а человек, которого они считали товарищем, оказывается предателем. Спустя два года года Эдгину и Хольге удается сбежать — вот только подлец, из-за которого они потерпели неудачу, стал влиятельным лордом и настроил Киру против отца. Теперь двум искателям приключений предстоит найти новых товарищей, чтобы организовать дерзкое ограбление и вернуть себе воровскую честь.
Чем окончится их смелая операция? Узнаете, если будете смотреть увлекательный фэнтези-блокбастер «Подземелья и драконы: Честь среди воров».
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Фрэнсис Дейли
- ДМРежиссёр
Джонатан
М. Голдштейн
- РМРежиссёр
Роусон
Маршалл Тёрбер
- Актёр
Крис
Пайн
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Джастис
Смит
- СЛАктриса
София
Лиллис
- Актёр
Хью
Грант
- ХКАктриса
Хлоя
Коулмэн
- ДХАктриса
Дэйзи
Хэд
- РПАктёр
Реге-Жан
Пейдж
- КХАктёр
Кайл
Хиксон
- СУАктёр
Спенсер
Уайлдинг
- УИАктёр
Уилл
Ирвин
- НБАктёр
Николас
Блейн
- БЛАктёр
Брайан
Ларкин
- СААктриса
Сара
Аманква
- АРАктёр
Алексис
Родни
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- РМСценарист
Роусон
Маршалл Тёрбер
- ДАСценарист
Дэйв
Арнесон
- ЕГСценарист
Е.
Гари Гигакс
- ДМСценарист
Джонатан
М. Голдштейн
- Сценарист
Джон
Фрэнсис Дейли
- МГСценарист
Майкл
Гилио
- КМСценарист
Крис
МакКей
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- РМПродюсер
Роусон
Маршалл Тёрбер
- СДПродюсер
Стивен
Дэвис
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Кортни
Соломон
- АЗПродюсер
Аллан
Земан
- Продюсер
Джон
Фрэнсис Дейли
- ОПХудожник
Оуэн
Патерсон
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф