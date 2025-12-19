Подземелья и драконы: Честь среди воров (фильм, 2023) смотреть онлайн

Бард и его подруга-варвар собирают партию искателей приключений, чтобы ограбить предателя, из-за которого они два года томились в тюрьме. Красочный фэнтези-экшен «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — фильм по мотивам вселенной знаменитых настольных ролевых игр со звездным актерским составом.



Когда-то бард по имени Эдгин был членом уважаемого ордена Арфистов, поддерживающего мир и порядок в королевстве. Но вот однажды его жена трагически погибает от рук последователей Красного мага, которого Эдгин арестовал. С этого момента бард решает взять жизнь в свои руки и вместе с суровой женщиной-варваром Хольгой организовывает партию воров, стремясь добыть побольше денег для себя и дочери Киры. Однако очередной рейд заканчивается катастрофой, Хольга и Эдгин попадают в темницу, а человек, которого они считали товарищем, оказывается предателем. Спустя два года года Эдгину и Хольге удается сбежать — вот только подлец, из-за которого они потерпели неудачу, стал влиятельным лордом и настроил Киру против отца. Теперь двум искателям приключений предстоит найти новых товарищей, чтобы организовать дерзкое ограбление и вернуть себе воровскую честь.



Чем окончится их смелая операция? Узнаете, если будете смотреть увлекательный фэнтези-блокбастер «Подземелья и драконы: Честь среди воров».

