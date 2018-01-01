Актёры и съёмочная группа фильма «Подводная лодка»

WinkФильмыПодводная лодкаАктёры и съёмочная группа фильма «Подводная лодка»
Актёры
АктёрCapt.-Lt. Henrich Lehmann-Willenbrock - Der Alte
Юрген ПрохновJürgen Prochnow
АктёрLt. Werner - Correspondent
Херберт ГрёнемайерHerbert Grönemeyer
АктёрChief Engineer Fritz Grade - Der Leitende-Der LI
Клаус ВеннеманнKlaus Wennemann
Актёр1st Lieutenant - Number One-1WO
Хабертус БенгшHubertus Bengsch
Актёр2nd Lieutenant - 2WO
Мартин ЗеммельроггеMartin Semmelrogge
АктёрKriechbaum - Chief Quartermaster-Navigator
Бернд ТауберBernd Tauber
АктёрJohann
Эрвин ЛедерErwin Leder
АктёрUllman
Мартин МайMartin May
АктёрHinrich (в титрах: Heinz Hönig)
Хайнц ХёнигHeinz Hoenig
АктёрChief Bosun
Уве ОксенкнехтUwe Ochsenknecht
Актёр
Клод-Оливер РудольфClaude-Oliver Rudolph
Актёр
Ян ФеддерJan Fedder
Актёр
Ральф РихтерRalf Richter
Актёр
Йоахим БернхардJoachim Bernhard
Актёр
Оливер Штрицель
Актёр
Конрад БеккерKonrad Becker
Актёр
Луц ШнелльLutz Schnell
Актёр
Мартин ХеммеMartin Hemme
Актриса
Рита КадиллакRita Cadillac
Актёр
Отто ЗандерOtto Sander
Актёр
Гюнтер ЛампрехтGünter Lamprecht
Актёр
Томас БоксхаммерThomas Boxhammer
Актёр
Роджер БартRoger Barth
Актёр
Гюнтер ФранкеGünther Franke
Актёр
Кристиан БендомирChristian Bendomir
Актёр
Норберт ГронвальдNorbert Gronwald
Актёр
Альберт КрамльAlbert Kraml
Актёр
Жан-Клод ХоффманнJean-Claude Hoffmann
Актёр
Питер ПатенисPeter Pathenis
Актёр
Арно КралArno Kral
Актёр
Кристиан ЗейпольтChristian Seipolt
Актёр
Гельмут НьюмейрHelmut Neumeier
Актёр
Фердинанд ШаальFerdinand Schaal
Актёр
Вильгельм ПичWilhelm Pietsch
Актёр
Рольф ВеберRolf Weber
Актёр
Дирк СаломонDirk Salomon
Актёр
Лотар ЗаицекLothar Zajicek
Актёр
Скай ДюмонSky Dumont
Актёр
Ульрих ГюнтерUlrich Günther
Актриса
Марилин МуларMaryline Moulard
Актриса
Эдвиг ПьерEdwige Pierre
Актёр