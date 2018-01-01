Wink
Подводная лодка
Актёры и съёмочная группа фильма «Подводная лодка»

Режиссёры

Вольфганг Петерсен

Режиссёр

Актёры

Юрген Прохнов

АктёрCapt.-Lt. Henrich Lehmann-Willenbrock - Der Alte
Херберт Грёнемайер

АктёрLt. Werner - Correspondent
Клаус Веннеманн

АктёрChief Engineer Fritz Grade - Der Leitende-Der LI
Хабертус Бенгш

Актёр1st Lieutenant - Number One-1WO
Мартин Земмельрогге

Актёр2nd Lieutenant - 2WO
Бернд Таубер

АктёрKriechbaum - Chief Quartermaster-Navigator
Эрвин Ледер

АктёрJohann
Мартин Май

АктёрUllman
Хайнц Хёниг

АктёрHinrich (в титрах: Heinz Hönig)
Уве Оксенкнехт

АктёрChief Bosun
Клод-Оливер Рудольф

Актёр
Ян Феддер

Актёр
Ральф Рихтер

Актёр
Йоахим Бернхард

Актёр
Оливер Штрицель

Актёр
Конрад Беккер

Актёр
Луц Шнелль

Актёр
Мартин Хемме

Актёр
Рита Кадиллак

Актриса
Отто Зандер

Актёр
Гюнтер Лампрехт

Актёр
Томас Боксхаммер

Актёр
Роджер Барт

Актёр
Гюнтер Франке

Актёр
Кристиан Бендомир

Актёр
Норберт Гронвальд

Актёр
Альберт Крамль

Актёр
Жан-Клод Хоффманн

Актёр
Питер Патенис

Актёр
Арно Крал

Актёр
Кристиан Зейпольт

Актёр
Гельмут Ньюмейр

Актёр
Фердинанд Шааль

Актёр
Вильгельм Пич

Актёр
Рольф Вебер

Актёр
Дирк Саломон

Актёр
Лотар Заицек

Актёр
Скай Дюмон

Актёр
Ульрих Гюнтер

Актёр
Марилин Мулар

Актриса
Эдвиг Пьер

Актриса
Гюнтер Шпёррле

Актёр

Сценаристы

Вольфганг Петерсен

Сценарист
Лотар-Гюнтер Буххайм

Сценарист

Продюсеры

Марк Дэймон

Продюсер
Джон У. Хайд

Продюсер

Монтажёры

Ханнес Никель

Монтажёр

Операторы

Йост Вакано

Оператор

Композиторы

Клаус Дольдингер

Композитор