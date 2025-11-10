Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка отправляется в Атлантический океан - место противостояния германского и британского флотов. Жизнь по строгому распорядку, учебные тревоги, воспоминания о семьях и любимых девушках, солёные мужские шуточки. Скоро всё это закончится. Потому что впереди – ад и никакой надежды на спасение.

