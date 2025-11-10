Подводная лодка
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Подводная лодка

Подводная лодка (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Das Boot
Триллер, Драма18+

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О фильме

Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка отправляется в Атлантический океан - место противостояния германского и британского флотов. Жизнь по строгому распорядку, учебные тревоги, воспоминания о семьях и любимых девушках, солёные мужские шуточки. Скоро всё это закончится. Потому что впереди – ад и никакой надежды на спасение.

Страна
Великобритания, Италия, Германия, Франция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подводная лодка»