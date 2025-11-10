Подводная лодка (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Das Boot
Триллер, Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка отправляется в Атлантический океан - место противостояния германского и британского флотов. Жизнь по строгому распорядку, учебные тревоги, воспоминания о семьях и любимых девушках, солёные мужские шуточки. Скоро всё это закончится. Потому что впереди – ад и никакой надежды на спасение.
СтранаВеликобритания, Италия, Германия, Франция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Триллер
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- Актёр
Юрген
Прохнов
- ХГАктёр
Херберт
Грёнемайер
- КВАктёр
Клаус
Веннеманн
- ХБАктёр
Хабертус
Бенгш
- МЗАктёр
Мартин
Земмельрогге
- БТАктёр
Бернд
Таубер
- ЭЛАктёр
Эрвин
Ледер
- ММАктёр
Мартин
Май
- ХХАктёр
Хайнц
Хёниг
- УОАктёр
Уве
Оксенкнехт
- КРАктёр
Клод-Оливер
Рудольф
- ЯФАктёр
Ян
Феддер
- РРАктёр
Ральф
Рихтер
- ЙБАктёр
Йоахим
Бернхард
- ОШАктёр
Оливер
Штрицель
- КБАктёр
Конрад
Беккер
- ЛШАктёр
Луц
Шнелль
- МХАктёр
Мартин
Хемме
- РКАктриса
Рита
Кадиллак
- ОЗАктёр
Отто
Зандер
- ГЛАктёр
Гюнтер
Лампрехт
- ТБАктёр
Томас
Боксхаммер
- РБАктёр
Роджер
Барт
- ГФАктёр
Гюнтер
Франке
- КБАктёр
Кристиан
Бендомир
- НГАктёр
Норберт
Гронвальд
- АКАктёр
Альберт
Крамль
- ЖХАктёр
Жан-Клод
Хоффманн
- ППАктёр
Питер
Патенис
- АКАктёр
Арно
Крал
- КЗАктёр
Кристиан
Зейпольт
- ГНАктёр
Гельмут
Ньюмейр
- ФШАктёр
Фердинанд
Шааль
- ВПАктёр
Вильгельм
Пич
- РВАктёр
Рольф
Вебер
- ДСАктёр
Дирк
Саломон
- ЛЗАктёр
Лотар
Заицек
- СДАктёр
Скай
Дюмон
- УГАктёр
Ульрих
Гюнтер
- ММАктриса
Марилин
Мулар
- ЭПАктриса
Эдвиг
Пьер
- ГШАктёр
Гюнтер
Шпёррле
- Сценарист
Вольфганг
Петерсен
- ЛБСценарист
Лотар-Гюнтер
Буххайм
- Продюсер
Марк
Дэймон
- ДУПродюсер
Джон
У. Хайд
- ХНМонтажёр
Ханнес
Никель
- Оператор
Йост
Вакано
- КДКомпозитор
Клаус
Дольдингер