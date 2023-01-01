Подставное лицо (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Начало пятидесятых годов в США. Талантливый телевизионный сценарист Альфред Миллер, попавший в черный список лиц, сочувствующих коммунистическим идеям, теряет работу. Он обращается к приятелю и предлагает тому стать подставным лицом на телевидении. Ховард — неудачник и игрок. Обещанные десять процентов с гонорара ему не помешают. Очень скоро молодой писатель Ховард становится популярным. Продюсеры в недоумении,- откуда взялся столь талантливый сценарист? Ховард набирается смелости и начинает ухаживать за очаровательной Флоренс, работающей на телевидении. Поскольку он полный профан в литературе, ему приходится заняться самообразованием. Ховарду приходит в голову гениальная идея: почему бы ему не представлять еще пару-тройку опальных писателей?..



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