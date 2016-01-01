Подлинный Вермеер (фильм, 2016) смотреть онлайн

Подлинный Вермеер
Подлинный Вермеер

2016, A Real Vermeer
Драма, Исторический109 мин18+

О фильме

История искусного подражателя фламандским мастерам, который в довоенной Голландии выдавал свои работы за неизвестные шедевры признанных живописцев. На своих подделках Хан ван Мегерен сумел разбогатеть, а искусствоведы принимали его обман за чистую монету. Что стало причиной разоблачения?

Страна
Бельгия, Нидерланды
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb