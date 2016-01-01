Подлинный Вермеер (фильм, 2016) смотреть онлайн

История искусного подражателя фламандским мастерам, который в довоенной Голландии выдавал свои работы за неизвестные шедевры признанных живописцев. На своих подделках Хан ван Мегерен сумел разбогатеть, а искусствоведы принимали его обман за чистую монету. Что стало причиной разоблачения?



Подлинный Вермеер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.