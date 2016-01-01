Подлинный Вермеер (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, A Real Vermeer
Драма, Исторический109 мин18+
О фильме
История искусного подражателя фламандским мастерам, который в довоенной Голландии выдавал свои работы за неизвестные шедевры признанных живописцев. На своих подделках Хан ван Мегерен сумел разбогатеть, а искусствоведы принимали его обман за чистую монету. Что стало причиной разоблачения?
СтранаБельгия, Нидерланды
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РвРежиссёр
Рудольф
ван ден Берг
- ЕШАктёр
Ерун
Шпиценбергер
- ЛФАктриса
Лизе
Ферин
- РФАктёр
Рёланд
Фернхут
- ПФАктёр
Порги
Франссен
- ДАктриса
Деви
Рейс
- МДАктёр
Мингус
Дагелет
- РТАктёр
Раймонд
Тири
- КУАктёр
Клод
Умберт
- ГКАктёр
Ганс
Кройсет
- ВдАктриса
Вивиан
де Мюйнк
- РвСценарист
Рудольф
ван ден Берг
- СФПродюсер
Сан
Фу Малта
- ЭРМонтажёр
Эвин
Рикерт
- ГХОператор
Гурт
Хилтай