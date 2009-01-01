Подиум для Золушки (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Подиум для Золушки
Документальные52 мин18+
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Сюжет
Героиня фильма – модельер Таня Котегова стала непререкаемым авторитетом в мире моды, королевой стиля с неподражаемой энергетикой в каждой коллекции. Как девочка из Магадана шла к вершинам дизайнерского искусства? Модный показ – самый честный рассказ о внутреннем мире и переживаниях женщины, которая посвятила себя своему модному дому.
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