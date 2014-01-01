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Поддубный HD

Поддубный HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Поддубный HD
Драмы117 мин6+

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Сюжет

Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом характере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий борец играючи одолевал молодых атлетов, а в вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. И лишь любовь смогла уложить Русского Богатыря на обе лопатки…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поддубный HD»

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