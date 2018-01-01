Wink
Подарок
Актёры и съёмочная группа фильма «Подарок»

Режиссёры

Мишель Ланг

Michel Lang
Режиссёр

Актёры

Иоланда Жило

Yolanda Jilot
АктрисаJennifer
Лоранс Бади

Laurence Badie
АктрисаMarie-Laure
Жак Франсуа

Jacques François
АктёрJacques Loriol
Пьер Монди

Pierre Mondy
АктёрGrégoire Dufour
Анри Гибе

Henri Guybet
АктёрAndré

Сценаристы

Мишель Ланг

Michel Lang
Сценарист
Итало Терцоли

Italo Terzoli
Сценарист
Энрико Вайме

Enrico Vaime
Сценарист

Продюсеры

Лиз Файоль

Lise Fayolle
Продюсер
Джилберт Де Голдшмидт

Gilbert de Goldschmidt
Продюсер

Художники

Танин Отр

Tanine Autré
Художник
Амедео Фаго

Amedeo Fago
Художник

Монтажёры

Элен Племянников

Hélène Plemiannikov
Монтажёр

Композиторы

Мишель Легран

Michel Legrand
Композитор