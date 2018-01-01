Подарок (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Le cadeau
Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Банковский служащий Грегуар Дюфур выходит на пенсию и едет на отдых в Италию, так и не получив от сослуживцев обещанный ими подарок. Его попутчицей, как будто случайно, становится авантюристка Жозефина, которая представляется Барбарой. Сын Дюфуа – Лоран морочит своим девчонкам мозги, выдавая отца за крутого банкира, и когда настоящий банкир – Бывший начальник Дюфуа – видит перед собой одну из несчастных, то догадывается, что она пришла жаловаться не на его сына. Настоящий банкир, влюбившись в нее, увозит девчонку в Венецию, где все герои и встретятся в шикарном отеле.
Рейтинг
- МЛРежиссёр
Мишель
Ланг
- ИЖАктриса
Иоланда
Жило
- ЛБАктриса
Лоранс
Бади
- ЖФАктёр
Жак
Франсуа
- ПМАктёр
Пьер
Монди
- АГАктёр
Анри
Гибе
- МЛСценарист
Мишель
Ланг
- ИТСценарист
Итало
Терцоли
- ЭВСценарист
Энрико
Вайме
- ЛФПродюсер
Лиз
Файоль
- ДДПродюсер
Джилберт
Де Голдшмидт
- ТОХудожник
Танин
Отр
- АФХудожник
Амедео
Фаго
- ЭПМонтажёр
Элен
Племянников
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран