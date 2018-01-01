Подарок (фильм, 1982) смотреть онлайн

Банковский служащий Грегуар Дюфур выходит на пенсию и едет на отдых в Италию, так и не получив от сослуживцев обещанный ими подарок. Его попутчицей, как будто случайно, становится авантюристка Жозефина, которая представляется Барбарой. Сын Дюфуа – Лоран морочит своим девчонкам мозги, выдавая отца за крутого банкира, и когда настоящий банкир – Бывший начальник Дюфуа – видит перед собой одну из несчастных, то догадывается, что она пришла жаловаться не на его сына. Настоящий банкир, влюбившись в нее, увозит девчонку в Венецию, где все герои и встретятся в шикарном отеле.



