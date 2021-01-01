Под вулканом (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ностальгический фильм-путешествие в золотую эпоху музыкальной индустрии, на вулканический остров Монтсеррат в Карибском море, где в 1979 году продюсер The Beatles Джордж Мартин основал легендарную студию звукозаписи AIR Montserrat. В райских тропиках свои хиты создавали Элтон Джон, Стинг, The Rolling Stones, Duran Duran и многие другие. Но через 10 лет из-за урагана эта сказка закончилась...



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