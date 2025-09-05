Под прикрытием (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Undercover
Комедия, Исторический18+
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О фильме
Реальная история, действие которой происходит в Сиднее «ревущих двадцатых», о расцвете Berlei, популярного австралийского бренда женского нижнего белья, известного своими бюстгальтерами и корсетами.
СтранаАвстралия
ЖанрКомедия, Исторический
Рейтинг
6.8 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэвид
Стивенс
- СЛАктриса
Сьюзэн
Лейт
- ПФАктёр
Питер
Фелпс
- СГАктриса
Сэнди
Гор
- МПАктёр
Майкл
Паре
- БОАктёр
Бэрри
Отто
- ФДАктриса
Фьюри
Долли
- ЭШАктёр
Эндрю
Шарп
- ДУАктёр
Джон
Уолтон
- ЖПАктриса
Женевьев
Пико
- КЛАктриса
Каз
Ледерман
- МДСценарист
Миранда
Даунс
- ДЭПродюсер
Дэвид
Элфик
- КФХудожник
Кристиан
Фредриксон
- ХПХудожник
Херберт
Пинтер
- ТУМонтажёр
Тим
Уэллберн
- БСКомпозитор
Брюс
Смитон
- УМКомпозитор
Уильям
Мотцинг