Под прикрытием
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Под прикрытием

Под прикрытием (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Undercover
Комедия, Исторический18+

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О фильме

Реальная история, действие которой происходит в Сиднее «ревущих двадцатых», о расцвете Berlei, популярного австралийского бренда женского нижнего белья, известного своими бюстгальтерами и корсетами.

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Исторический

Рейтинг

6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Под прикрытием»