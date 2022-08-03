Почти знамениты
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Почти знамениты

Почти знамениты (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Military Wives
Драма, Комедия107 мин18+

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О фильме

Что объединяет светскую даму, неуправляемую продавщицу и новобрачную? Они умеют петь! Всего лишь нужно немного удачи и команда отчаянных женщин придумает хитроумный план, чтобы стать ближе к своей мечте.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Почти знамениты»