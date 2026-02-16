Фильм Почтальон всегда звонит дважды
1946, The Postman Always Rings Twice
Нуар, Триллер18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Безработный Фрэнк Чемберс, добирающийся автостопом из Сан-Франциско в Сан-Диего в поисках работы, заходит перекусить в придорожную забегаловку неподалёку от Лос-Анджелеса. Её владелец Ник Смит предлагает Фрэнку работать у него. Фрэнку не очень нравится это место, но увидев Кору, молодую привлекательную жену Ника, он влюбляется и остаётся работать за небольшие деньги и бесплатную комнату, в которой вскоре появляется Кора. Она признаётся, что не любит пожилого мужа, но вышла за него из-за денег, чтобы вырваться из своей убогой жизни. Кора уговаривает любовника на убийство супруга в надежде завладеть его деньгами и всем имуществом.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ТГРежиссёр
Тэй
Гарнетт
- ЛТАктриса
Лана
Тернер
- ДГАктёр
Джон
Гарфилд
- СКАктёр
Сесил
Келлауэй
- ХКАктёр
Хьюм
Кронин
- ЛЭАктёр
Леон
Эймс
- АРАктёр
Алан
Рид
- ДЙАктёр
Джефф
Йорк
- МААктёр
Моррис
Анкрум
- БФАктёр
Байрон
Фулгер
- ФМАктёр
Фрэнк
Майо
- ФААктёр
Филип
Алм
- КБАктёр
Кинг
Баггот
- ББАктриса
Бетти
Блайт
- ПБАктёр
Пол
Брэдли
- ББАктриса
Барбара
Брюстер
- ГБАктриса
Глория
Брюстер
- УКАктёр
Уолли
Кассел
- ДЧАктёр
Джек
Чиф
- ДКАктёр
Дик
Крокетт
- ДДАктёр
Джеймс
Даррел
- ДФАктёр
Джим
Фарли
- ДФАктёр
Джоэль
Фридкин
- АКАктёр
А.
Камерон Грант
- УХАктёр
Уильям
Халлиган
- БХАктёр
Бад
Харрисон
- ХМАктриса
Хелен
МакЛеод
- ХМАктёр
Харольд
Миллер
- ХМАктёр
Ховард
М. Митчелл
- СМАктриса
Сандра
Морган
- ДНАктёр
Джордж
Нойсом
- ГОАктёр
Гарри
Оуэн
- ДФАктриса
Дороти
Филлипс
- ДКАктёр
Дэн
Квигг
- ВЛАктриса
Вирджиния
Л. Рэндольф
- ПРАктриса
Паула
Рэй
- ХРАктриса
Хильда
Родс
- УРАктёр
Уолтер
Ридж
- ДСАктёр
Джеффри
Сейр
- ЭШАктёр
Эдгар
Шеррод
- РСАктёр
Реджинальд
Симпсон
- ДМАктёр
Джон
М. Салливан
- НБСценарист
Нивен
Буш
- ДМСценарист
Джеймс
М. Кейн
- ДБКомпозитор
Джордж
Бассман