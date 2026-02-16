Безработный Фрэнк Чемберс, добирающийся автостопом из Сан-Франциско в Сан-Диего в поисках работы, заходит перекусить в придорожную забегаловку неподалёку от Лос-Анджелеса. Её владелец Ник Смит предлагает Фрэнку работать у него. Фрэнку не очень нравится это место, но увидев Кору, молодую привлекательную жену Ника, он влюбляется и остаётся работать за небольшие деньги и бесплатную комнату, в которой вскоре появляется Кора. Она признаётся, что не любит пожилого мужа, но вышла за него из-за денег, чтобы вырваться из своей убогой жизни. Кора уговаривает любовника на убийство супруга в надежде завладеть его деньгами и всем имуществом.

