Почтальон Пэт.
Актёры и съёмочная группа фильма «Почтальон Пэт.»

Актёры и съёмочная группа фильма «Почтальон Пэт.»

Режиссёры

Майкл Д’Иса-Хоган

Режиссёр

Актёры

Стивен Мэнгэн

АктёрPat Clifton
Джим Бродбент

АктёрCEO
Руперт Гринт

АктёрJosh
Дэвид Теннант

АктёрWilf
Ронан Китинг

АктёрPostman Pat
Сьюзэн Дюрден

АктрисаSara Clifton
Сандра Телес

АктрисаJulian Clifton
Т.Дж. Рамини

АктёрBen Taylor
Питер Вудворд

АктёрEdwin Carbunkle
Робин Аткин Даунс

АктёрSimon Cowbell

Сценаристы

Николь Дюбюк

Сценарист
Айвор Вуд

Сценарист
Джон Канлифф

Сценарист
Ким Фуллер

Сценарист

Продюсеры

Роберт Энич

Продюсер
Сара Арнотт

Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Савенков

Актёр дубляжа
Олег Форостенко

Актёр дубляжа
Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа

Композиторы

Руперт Грегсон-Уильямс

Композитор