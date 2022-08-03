Почтальон Пэт. (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Postman Pat: The Movie
Мультфильм87 мин0+
О фильме
Сколько нужно почтальонов для спасения мира? Достаточно одного, если он работает в паре с любопытным котом, готовым к любым приключениям.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Д’Иса-Хоган
- СМАктёр
Стивен
Мэнгэн
- Актёр
Джим
Бродбент
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- Актёр
Дэвид
Теннант
- РКАктёр
Ронан
Китинг
- СДАктриса
Сьюзэн
Дюрден
- СТАктриса
Сандра
Телес
- ТРАктёр
Т.Дж.
Рамини
- ПВАктёр
Питер
Вудворд
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- НДСценарист
Николь
Дюбюк
- АВСценарист
Айвор
Вуд
- ДКСценарист
Джон
Канлифф
- КФСценарист
Ким
Фуллер
- РЭПродюсер
Роберт
Энич
- САПродюсер
Сара
Арнотт
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс