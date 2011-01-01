Почему? Параллельные вселенные - реальны ли они? (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Curiosity: Parallel Universes - Are They Real?
Документальные44 мин18+
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Сюжет
Это радостное событие - захватывающая битва за выживание. Используя передовые технологии, мы посмотрим внутрь матки и проследим историю от зачатия до рождения, показывая, как борьба за жизнь превращается в чудо рождения.
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