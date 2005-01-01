Побег (фильм, 2005) смотреть онлайн

Комедийный криминальный фильм «Побег» — история двух непохожих друг на друга мужчин, которых судьба сделала товарищами по несчастью. Одну из главных ролей в картине сыграл Дэвид Хассельхофф — звезда сериала «Спасатели Малибу».



С того момента, как ковбой Клинт Нортерн встречает Дэна Джона на дне рождения его внучки, мужчины невзлюбили друг друга. Но от ненависти до дружбы один шаг. Клинта и Дэна внезапно заподозрили в ограблении местных жителей, собравшихся вместе поиграть в бинго, а значит пришло время забыть о разногласиях и вместе спасаться бегством. В погоню за героями бросится шериф, чтобы восстановить «закон и порядок», и шайка местных байкеров, чтобы забрать награбленное себе.



Смотреть фильм «Побег» стоит, если на ближайший вечер вы ищете легкую, с изрядной долей безумия и абсурда комедию, которая остроумно высмеивает клише криминального кино.



