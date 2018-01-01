Wink
Фильмы
Побег из волшебного измерения
Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из волшебного измерения»

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из волшебного измерения»

Режиссёры

Линь Хуэйда

Линь Хуэйда

Lin Huida
Режиссёр

Актёры

Чжан Бинцзюнь

Чжан Бинцзюнь

Zhang Bingjun
Актёр
Чжан Вэй

Чжан Вэй

Zhang Wei
Актёр
Тань Сяо

Тань Сяо

Tan Xiao
Актёр
Сунь Яодун

Сунь Яодун

Sun Yaodong
Актёр
Лю Сыци

Лю Сыци

Liu Siqi
Актёр
Чжоу Цзыюй

Чжоу Цзыюй

Zhou Ziyu
Актёр
Ли Ваньяо

Ли Ваньяо

Li Wanyao
Актриса
Чжан Мин

Чжан Мин

Zhang Ming
Актриса

Сценаристы

Цзян Линь

Цзян Линь

Jiang Lin
Сценарист
Вань Цинь

Вань Цинь

Wan Qin
Сценарист
Рэйчел Сюй

Рэйчел Сюй

Rachel Xu
Сценарист
Ван Ифэй

Ван Ифэй

Wang Yifei
Сценарист

Продюсеры

Дэйзи Шан

Дэйзи Шан

Daisy Shang
Продюсер