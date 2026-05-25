Фильм Побег из волшебного измерения
2026, Boonie Bears: The Hidden Protector
Мультфильм, Фэнтези6+
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О фильме
Озорные братья-медведи Бриар и Брамбл и представить не могли, что однажды встретятся с легендарным Нянем — чудищем из древних сказаний. Получив от него таинственные силы, друзья оказываются в скрытом от глаз людей волшебном измерении, где царит веселый хаос, а воздух пропитан магией. Им предстоит научиться управлять своими способностями и найти свое место в этом удивительном мире, чтобы суметь вернуться домой.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
6.7 IMDb