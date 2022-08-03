Победитель (фильм, 2006) смотреть онлайн

Wink
2006, Everyone's Hero
Мультфильм83 мин0+

История, рассказывающая о веселых приключениях озорного мальчишки Янки Ирвинга и его забавных друзей, остроумного мяча-шутника Скрю и нахальной бейсбольной биты — примадонны Дорогуши. Вместе с ними он следует за своей мечтой из Нью-Йорка в великолепный Чикаго, попадая в смешные и каверзные ситуации. А сила дружбы и оптимизм помогают ему привести к победе свою любимую спортивную команду.

Мультфильм
SD
83 мин / 01:23

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

