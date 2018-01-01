Актёры и съёмочная группа фильма «Победа»
Режиссёры
Актёры
АктёрAxel Heyst
Уиллем ДефоWillem Dafoe
АктёрMr. Jones
Сэм НилSam Neill
АктрисаAlma
Ирен ЖакобIrène Jacob
АктёрMartin Ricardo
Руфус СьюэллRufus Sewell
АктёрMr. Schomberg
Жан ЯннJean Yanne
АктёрWang
Хо ЙиHo Yi
АктёрCapt. Davidson
Билл ПатерсонBill Paterson
АктрисаMrs. Schomberg
Ирм ХерманнIrm Hermann
АктёрPedro
Грациано МарчеллиGraziano Marcelli
АктрисаMrs. Zangiacomo
Ханси ЙохманHansi Jochmann
АктёрZangiacomo
Саймон КэллоуSimon Callow
АктёрChinese Gentleman
Майкл ЛиMichael Lee
АктёрOld Trader McNab
Леонард МагвайрLeonard Maguire
АктрисаWang's Wife
Диди СаадDidi Saad
АктёрWounded Gambler
Патрик ФилдPatrick Field
АктёрFirst Billiard Player
Джек ГэлловэйJack Galloway
АктёрSecond Billiard Player
Эдвард КелсиEdward Kelsey
АктёрDisgruntled Gambler
Йозеф ЗумнерJoseph Sumner
АктёрAlma's father
Джо ЛэйсиJoe Lacey
АктрисаViolin