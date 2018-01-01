Wink
Победа
Актёры и съёмочная группа фильма «Победа»

Режиссёры

Марк Пиплоу

Mark Peploe
Режиссёр

Актёры

Уиллем Дефо

Willem Dafoe
АктёрAxel Heyst
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрMr. Jones
Ирен Жакоб

Irène Jacob
АктрисаAlma
Руфус Сьюэлл

Rufus Sewell
АктёрMartin Ricardo
Жан Янн

Jean Yanne
АктёрMr. Schomberg
Хо Йи

Ho Yi
АктёрWang
Билл Патерсон

Bill Paterson
АктёрCapt. Davidson
Ирм Херманн

Irm Hermann
АктрисаMrs. Schomberg
Грациано Марчелли

Graziano Marcelli
АктёрPedro
Ханси Йохман

Hansi Jochmann
АктрисаMrs. Zangiacomo
Саймон Кэллоу

Simon Callow
АктёрZangiacomo
Майкл Ли

Michael Lee
АктёрChinese Gentleman
Леонард Магвайр

Leonard Maguire
АктёрOld Trader McNab
Диди Саад

Didi Saad
АктрисаWang's Wife
Патрик Филд

Patrick Field
АктёрWounded Gambler
Джек Гэлловэй

Jack Galloway
АктёрFirst Billiard Player
Эдвард Келси

Edward Kelsey
АктёрSecond Billiard Player
Йозеф Зумнер

Joseph Sumner
АктёрDisgruntled Gambler
Джо Лэйси

Joe Lacey
АктёрAlma's father
Тина Тойбнер

Tina Teubner
АктрисаViolin

Сценаристы

Фредерик Сидел

Frederick Seidel
Сценарист
Джозеф Конрад

Joseph Conrad
Сценарист
Марк Пиплоу

Mark Peploe
Сценарист

Продюсеры

Саймон Босанкет

Simon Bosanquet
Продюсер
Ив Аттал

Yves Attal
Продюсер
Крис Оти

Chris Auty
Продюсер
Джереми Томас

Jeremy Thomas
Продюсер

Монтажёры

Майкл Брэдселл

Michael Bradsell
Монтажёр
Тони Лосон

Tony Lawson
Монтажёр

Операторы

Брюно де Кайзер

Bruno de Keyzer
Оператор

Композиторы

Ричард Хартли

Richard Hartley
Композитор