Победа (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Victory
Драма, Военный16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вторая мировая война. В лагере для военнопленных бывший известный футболист Колби создает команду из заключенных. И добивается разрешения на проведение матча между сборной Германии и военнопленными. К нему в команду напросился офицер-канадец Хэтч - плохой футболист, он одержим мыслью о побеге. Ему удается бежать и связаться с бойцами французского Сопротивления. И вот наступает день матча...
СтранаВеликобритания, Италия, США
ЖанрВоенный, Спортивный, Драма
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хьюстон
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Майкл
Кейн
- ПАктёр
Пеле
- БМАктёр
Бобби
Мур
- ОААктёр
Освальдо
Ардилес
- ПвАктёр
Поль
ван Химст
- КДАктёр
Казимеж
Дейна
- ХТАктёр
Халлвар
Торесен
- МСАктёр
Майк
Саммерби
- КПАктёр
Ко
Принс
- РОАктёр
Рассел
Осман
- ДУАктёр
Джон
Уорк
- СЛАктёр
Сёрен
Линдстед
- КОАктёр
Кевин
О’Каллаган
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ГУАктёр
Гари
Уолдхорн
- ДМАктёр
Джордж
Микелл
- АБАктёр
Артур
Браусс
- РТАктёр
Робин
Тернер
- МВАктёр
Майкл
Вульф
- ЮААктёр
Юрген
Андерсен
- ДШАктёр
Дэвид
Шойер
- ВРАктёр
Вернер
Рот
- ААктёр
Амиду
- БФАктёр
Бенуа
Феррё
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- ЖЛАктёр
Жак
Ленуар
- ЗГАктёр
Золтан
Гера
- КЛАктриса
Кароль
Лор
- Актёр
Тим
Пиготт-Смит
- ДКАктёр
Джулиан
Карри
- КМАктёр
Клайв
Меррисон
- МРАктёр
Морис
Роевз
- МКАктёр
Майкл
Кокрейн
- ДКАктёр
Джек
Кендрик
- ДМАктёр
Дэниел
Мэсси
- АДАктёр
Антон
Диффринг
- ГУАктёр
Гюнтер
Уолперт
- ЛКАктёр
Лазло
Клима
- АМАктёр
Акош
Московиц
- ЭДСценарист
Эван
Джонс
- ДМСценарист
Джордже
Миличевич
- ДМСценарист
Джеф
Магуайр
- ФФПродюсер
Фредди
Филдс
- АФПродюсер
Анни
Фарг
- Продюсер
Марио
Кассар
- ГМПродюсер
Гордон
МакЛендон
- РСМонтажёр
Роберто
Сильви
- ДФОператор
Джерри
Фишер
- БККомпозитор
Билл
Конти