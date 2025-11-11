Победа (фильм, 1981) смотреть онлайн

Вторая мировая война. В лагере для военнопленных бывший известный футболист Колби создает команду из заключенных. И добивается разрешения на проведение матча между сборной Германии и военнопленными. К нему в команду напросился офицер-канадец Хэтч - плохой футболист, он одержим мыслью о побеге. Ему удается бежать и связаться с бойцами французского Сопротивления. И вот наступает день матча...

