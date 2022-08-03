По волнам (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Автор бестселлеров, испытывая кризис среднего возраста, возвращается в родной город. Там Рик столкивается с нерешенными проблемами прошлого, и пускается в авантюрное приключение с лучшими друзьями детства.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.2 IMDb
- ДХРежиссёр
Джо
Херберт
- ПХРежиссёр
Петер
Херберт
- ФЧАктёр
Фауст
Чечо
- ЭААктёр
Энди
Аренс
- БДАктёр
Бенжамин
Дж. Кэйн мл.
- ЭДАктриса
Эми
Джо Джонсон
- УРАктёр
Уильям
Расс
- НРАктёр
Ник
Руссо
- ЧСАктёр
Чейз
Стоукс
- ЛПАктриса
Лили
Пассеро
- РКСценарист
Роберт
Казо
- РКПродюсер
Роберт
Казо
- ФЧПродюсер
Фауст
Чечо
- ДБПродюсер
Джон
Бошер
- ДХМонтажёр
Джо
Херберт
- ДТОператор
Джим
Тимперман