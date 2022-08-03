По волнам
Wink
Фильмы
По волнам
6.92018, Between Waves
Драма, Мелодрама90 мин18+

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По волнам (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Автор бестселлеров, испытывая кризис среднего возраста, возвращается в родной город. Там Рик столкивается с нерешенными проблемами прошлого, и пускается в авантюрное приключение с лучшими друзьями детства.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.2 IMDb