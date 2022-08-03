По улицам комод водили... (фильм, 1978) смотреть онлайн
1978, По улицам комод водили...
Комедия64 мин6+
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О фильме
Покупатель доверяет проверить новый велосипед… ребенку пожилой пассажир пригородного поезда, размечтался о встречах с девушкой, которая под напором его взгляда решает... уступить ему место директор гастронома выясняет у следователя, сколько ему грозит, если он будет жить не по средствам...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МГРежиссёр
Марк
Генин
- НКРежиссёр
Николай
Ковальский
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ВНАктёр
Валерий
Носик
- ВИАктёр
Владимир
Ивашов
- Актёр
Евгений
Весник
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- НВАктриса
Наталья
Вавилова
- Актёр
Семен
Морозов
- СКАктёр
Савелий
Крамаров
- Актриса
Наталья
Селезнёва
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- МГСценарист
Марк
Генин
- АИСценарист
Аркадий
Инин
- СКСценарист
Стюарт
Каминский
- ВКПродюсер
Владимир
Каранский
- ВММонтажёр
Виктория
Монятовская
- ФСОператор
Федор
Сильченко
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев