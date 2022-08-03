По улицам комод водили...
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По улицам комод водили...

По улицам комод водили... (фильм, 1978) смотреть онлайн

1978, По улицам комод водили...
Комедия64 мин6+

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О фильме

Покупатель доверяет проверить новый велосипед… ребенку пожилой пассажир пригородного поезда, размечтался о встречах с девушкой, которая под напором его взгляда решает... уступить ему место директор гастронома выясняет у следователя, сколько ему грозит, если он будет жить не по средствам...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По улицам комод водили...»