По улицам комод водили... (фильм, 1978) смотреть онлайн

Покупатель доверяет проверить новый велосипед… ребенку пожилой пассажир пригородного поезда, размечтался о встречах с девушкой, которая под напором его взгляда решает... уступить ему место директор гастронома выясняет у следователя, сколько ему грозит, если он будет жить не по средствам...

