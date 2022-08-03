По ту сторону маски (фильм, 2015) смотреть онлайн

Стремясь изменить свою жизнь, убийца Ост-Индской компании прячется от своего прошлого в тихой английской деревне, надев мантию англиканского священника. Но это маскировка длится не долго, когда любимая женщина и война заставляют его показать, кто он есть на самом деле.

