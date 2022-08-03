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По ту сторону маски

По ту сторону маски (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Beyond the Mask
Боевик, Приключения100 мин18+

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О фильме

Стремясь изменить свою жизнь, убийца Ост-Индской компании прячется от своего прошлого в тихой английской деревне, надев мантию англиканского священника. Но это маскировка длится не долго, когда любимая женщина и война заставляют его показать, кто он есть на самом деле.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По ту сторону маски»