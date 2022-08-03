По ту сторону маски (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Beyond the Mask
Боевик, Приключения100 мин18+
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О фильме
Стремясь изменить свою жизнь, убийца Ост-Индской компании прячется от своего прошлого в тихой английской деревне, надев мантию англиканского священника. Но это маскировка длится не долго, когда любимая женщина и война заставляют его показать, кто он есть на самом деле.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЧБРежиссёр
Чад
Барнс
- ЭЧАктёр
Эндрю
Чейни
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ККАктриса
Кара
Киллмер
- АМАктёр
Адетокумбо
Маккормак
- ЧНАктёр
Чарли
Ньюхарт
- СЧАктёр
Самрат
Чакрабарти
- ЭКАктриса
Энни
Китрал
- ДДАктриса
Дженнифер
Диксон
- МЭАктёр
Майкл
Эллисон
- ПМСценарист
Пол
МакКаскер
- СКСценарист
Стивен
Кендрик
- БССценарист
Бреннан
Смит
- АБСценарист
Аарон
Барнс
- АБПродюсер
Аарон
Барнс
- ЧБПродюсер
Чад
Барнс
- МБХудожница
Мэрлин
Барнс
- МВМонтажёр
Майк
Вех
- ЭЛОператор
Этан
Ледден
- ЮБКомпозитор
Юрген
Бек