«По-братски» — фильм 2025 года, свежий семейный «роуд-муви», полный абсурда, неожиданных поворотов и отличного настроения. Смотреть фильм «По-братски» можно в кино уже сейчас.



Сюжет разворачивается вокруг супружеской пары — Антона и Светы Лебедевых — которые решили развестись. Из-за бюрократических сложностей им нужно отправиться в путешествие в северный городок Нежногорье, где когда-то они поженились. В компанию им попадается шумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики с озорным сыном, которые по совпадению едут тем же маршрутом. Их совместное путешествие превращается в цепь безумных событий, неожиданных приключений и, возможно, переосмыслений. То, что начиналось как попытка разводa, может обернуться чем-то совершенно иным.



Смотреть фильм «По-братски» рекомендуется тем, кто хочет увидеть легкое, уютное кино, дополненное юмором и щепоткой хаоса. Билеты в кино на фильм «По-братски» (2025) доступны на сайте «Яндекс Афиша» — переходите по ссылке со страницы на Wink.

