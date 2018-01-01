Wink
Фильмы
Плохой парень
Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой парень»

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой парень»

Режиссёры

Виктория Хокберг

Виктория Хокберг

Victoria Hochberg
Режиссёр

Актёры

Энни Сорелл

Annie Sorell
АктрисаSherri
Николь Робинсон

NiCole Robinson
АктрисаMegan Riley
Джулия Мерфи

Julia Murphy
АктрисаHolly
Дэнис Лири

Denis Leary
АктёрDouglas 'Dawg' Munford
Элизабет Хёрли

Elizabeth Hurley
АктрисаAnna Lockheart
Элизабет Росса

Elizabeth Rossa
АктрисаJill
Ванесса Белл Кэллоуэй

Vanessa Bell Calloway
АктрисаChristine Hodges
Миа Коттет

Mia Cottet
АктрисаKiana Mortenson
Алисия Лорен

Alicia Lorén
АктрисаStephanie
Элис Эмтер

Alice Amter
АктрисаDonna

Сценаристы

Кен Хатингс

Ken Hastings
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Кроунмейер

David Kronemeyer
Продюсер
Стефен Дж. Кэннел

Stephen J. Cannell
Продюсер

Художники

Сара Эндрюс

Sara Andrews
Художница
Кэролайн Куинн

Caroline Quinn
Художница
Женевьева Тиррелл

Genevieve Tyrrell
Художница

Монтажёры

Мэри Джо Марки

Mary Jo Markey
Монтажёр

Композиторы

Амани К. Смит

Amani K. Smith
Композитор
Джейсон Фредерик

Jason Frederick
Композитор