Плохой парень (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Bad Boy
Драма, Мелодрама16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Наглый и бесшабашный бабник Даг так увлекся своей очередной пассией, что опоздал на похороны родной бабушки. Тем не менее бабушка оставила ему целый миллион долларов! Однако любимый внук получит его, только если вымолит прощение у несчастных девиц, которых он беззастенчиво обольстил и бросил. Ради такого богатства Дат готов совершить великий подвиг, хотя он и чувствует, что пережить это незапланированное романтическое приключение ему будет очень непросто!
Рейтинг
- ВХРежиссёр
Виктория
Хокберг
- ЭСАктриса
Энни
Сорелл
- НРАктриса
Николь
Робинсон
- ДМАктриса
Джулия
Мерфи
- Актёр
Дэнис
Лири
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- ЭРАктриса
Элизабет
Росса
- ВБАктриса
Ванесса
Белл Кэллоуэй
- МКАктриса
Миа
Коттет
- АЛАктриса
Алисия
Лорен
- ЭЭАктриса
Элис
Эмтер
- КХСценарист
Кен
Хатингс
- ДКПродюсер
Дэвид
Кроунмейер
- Продюсер
Стефен
Дж. Кэннел
- СЭХудожница
Сара
Эндрюс
- ККХудожница
Кэролайн
Куинн
- ЖТХудожница
Женевьева
Тиррелл
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- АККомпозитор
Амани
К. Смит
- ДФКомпозитор
Джейсон
Фредерик