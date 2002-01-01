Плохой парень (фильм, 2002) смотреть онлайн

Наглый и бесшабашный бабник Даг так увлекся своей очередной пассией, что опоздал на похороны родной бабушки. Тем не менее бабушка оставила ему целый миллион долларов! Однако любимый внук получит его, только если вымолит прощение у несчастных девиц, которых он беззастенчиво обольстил и бросил. Ради такого богатства Дат готов совершить великий подвиг, хотя он и чувствует, что пережить это незапланированное романтическое приключение ему будет очень непросто!



Плохой парень смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.