Плохие девочки
Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие девочки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие девочки»

Режиссёры

Серж Мейнар

Serge Meynard
Режиссёр

Актёры

Аксель Ад-Паделуп

Axelle Ade-Pasdeloup
АктрисаAurélie
Мари Матерон

Marie Matheron
АктрисаLaure
Чантал Пеллетье

Chantal Pelletier
АктрисаLa mère d'Anne-Sophie
Дидье Безас

Didier Bezace
АктёрVincent
Наташа Амаль

Natacha Amal
АктрисаSandrine

Сценаристы

Серж Мейнар

Serge Meynard
Сценарист

Продюсеры

Мануэль Куотемок Малль

Manuel Cuotemoc Malle
Продюсер
Мишель де Брока

Michelle de Broca
Продюсер
Жозе Бенабан-Луазо

Josée Bénabent-Loiseau
Продюсер

Художники

Лоранс Бренже

Laurence Brenguier
Художник
Кароль Бопуаль

Carole Beaupoil
Художник

Монтажёры

Катя Келли

Katya Chelli
Монтажёр

Композиторы

Роланд Романелли

Roland Romanelli
Композитор