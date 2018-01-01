Плохие девочки (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сестры Леа и Орели (восемнадцать и четырнадцать лет соответственно) живут в одном из рабочих пригородов Парижа (а они, как известно, находятся на востоке). Рядом с ними только мать, поскольку несколько лет назад их безумный ныряльщик-отец погиб в одной из экспедиций. У матери есть новый мужчина — Венсан, коп. Отчего бы сестрам быть счастливыми? Но они счастливы. При этом у них скверный характер и они воруют вещи из одежды в гимназических раздевалках.



Но вот однажды появляется пришелица с запада, из Версаля — девятнадцатилетняя Анн-Софи. Она была безумно влюблена в своего парня Бернара, но он был с ней далеко не так счастлив. Как-то она решила навестить его на работе и застала в объятиях Сандрин, его коллеги по работе. В результате они расстались. В поисках места для самоубийства подавленная Анн-Софи как раз и забредает в бедный район сестер.



Она рассказывает им о своем парне и об отце, бросившем ее и живущем через улицу. Сестры принимают ее печальную историю близко к сердцу, приводят в свой скромный дом и планируют, как свести счеты с ее парнем.



