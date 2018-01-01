Плохие девочки (фильм, 1999) смотреть онлайн
О фильме
Сестры Леа и Орели (восемнадцать и четырнадцать лет соответственно) живут в одном из рабочих пригородов Парижа (а они, как известно, находятся на востоке). Рядом с ними только мать, поскольку несколько лет назад их безумный ныряльщик-отец погиб в одной из экспедиций. У матери есть новый мужчина — Венсан, коп. Отчего бы сестрам быть счастливыми? Но они счастливы. При этом у них скверный характер и они воруют вещи из одежды в гимназических раздевалках.
Но вот однажды появляется пришелица с запада, из Версаля — девятнадцатилетняя Анн-Софи. Она была безумно влюблена в своего парня Бернара, но он был с ней далеко не так счастлив. Как-то она решила навестить его на работе и застала в объятиях Сандрин, его коллеги по работе. В результате они расстались. В поисках места для самоубийства подавленная Анн-Софи как раз и забредает в бедный район сестер.
Она рассказывает им о своем парне и об отце, бросившем ее и живущем через улицу. Сестры принимают ее печальную историю близко к сердцу, приводят в свой скромный дом и планируют, как свести счеты с ее парнем.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Серж
Мейнар
- АААктриса
Аксель
Ад-Паделуп
- ММАктриса
Мари
Матерон
- ЧПАктриса
Чантал
Пеллетье
- ДБАктёр
Дидье
Безас
- НААктриса
Наташа
Амаль
- СМСценарист
Серж
Мейнар
- МКПродюсер
Мануэль
Куотемок Малль
- МдПродюсер
Мишель
де Брока
- ЖБПродюсер
Жозе
Бенабан-Луазо
- ЛБХудожник
Лоранс
Бренже
- КБХудожник
Кароль
Бопуаль
- ККМонтажёр
Катя
Келли
- РРКомпозитор
Роланд
Романелли