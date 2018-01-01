Wink
Плохие девочки
Актёры и съёмочная группа фильма «Плохие девочки»

Режиссёры

Амос Коллек

Amos Kollek
Режиссёр

Актёры

Мари Нельсон

Mari Nelson
АктрисаMary Lou
Нэнси МакФерсон

Nancy McPherson
АктрисаNancy McPherson
Кэти Уайт

Kathy White
АктрисаKathy White
Пэт «Восхитительная» Келли

Pat «Delightful» Kelly
АктрисаPat 'Delightful' Kelly
Гилберт Гайлз

Gilbert Giles
АктёрVernon

Сценаристы

Амос Коллек

Amos Kollek
Сценарист

Продюсеры

Джулиан Шлоссберг

Julian Schlossberg
Продюсер

Художники

Ларс Бьернлунд

Lars Bjornlund
Художник
Катрин Пирсон

Catherine Pierson
Художница

Монтажёры

Дэна Конгдон

Dana Congdon
Монтажёр

Композиторы

Марк ДеСимоне

Mark DeSimone
Композитор