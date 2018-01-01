Плохие девочки (фильм, 1994) смотреть онлайн

Немолодой писатель получил задаток, чтобы написать книгу о проститутках. Приехав в Нью-Йорк, он приступает к работе, опрашивая «жриц любви». У каждой своя история, но их объединяет одно — в основе выбора их профессии чаще всего лежат несчастье, обман, неблагополучие в семье или отсутствие оной, человеческая трагедия.



