Плохие девочки (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Whore 2
Драма16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Немолодой писатель получил задаток, чтобы написать книгу о проститутках. Приехав в Нью-Йорк, он приступает к работе, опрашивая «жриц любви». У каждой своя история, но их объединяет одно — в основе выбора их профессии чаще всего лежат несчастье, обман, неблагополучие в семье или отсутствие оной, человеческая трагедия.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг