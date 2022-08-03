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Плохие дети отправляются в ад

Плохие дети отправляются в ад (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Bad Kids Go to Hell
Ужасы, Фантастика89 мин18+

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О фильме

Несколько студентов, застигнутые врасплох налетевшим штормом, оказываются взаперти в элитной Академии. Теперь им предстоит пережить страшные события, т. к. помимо них в здании находится не только убийца, но и призраки людей, которых он убил…

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.8 IMDb