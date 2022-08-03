Плохие дети отправляются в ад (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Bad Kids Go to Hell
Ужасы, Фантастика89 мин18+
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О фильме
Несколько студентов, застигнутые врасплох налетевшим штормом, оказываются взаперти в элитной Академии. Теперь им предстоит пережить страшные события, т. к. помимо них в здании находится не только убийца, но и призраки людей, которых он убил…
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- КРРежиссёр
Кристофер
Рузвельт
- КЮАктриса
Кайла
Юэлл
- РКАктёр
Ричард
Конке
- ЭБАктёр
Эшли
Брайан
- БЭАктриса
Бриттни
Элгер
- СБАктриса
Сара
Батлер
- МУАктёр
Майкл
Уэлш
- ДБАктёр
Джесси
Брукс
- ЭДАктриса
Эшли
Диджон
- ККАктриса
Керри
Келли Гридли
- КРСценарист
Кристофер
Рузвельт
- МХПродюсер
Марк
Холдер
- Продюсер
Стивен
Р. Монро
- СЭХудожница
Сандра
Элгуд
- ГДКомпозитор
Грегори
Де Йюлио