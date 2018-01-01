Пленница (фильм, 1998) смотреть онлайн

Пленница
1998, Captive
Триллер, Драма16+

О фильме

Сразу же после свадьбы Саманта Хоффман лишается мужа: он гибнет от руки неизвестного убийцы. И это далеко не последняя трагедия в ее жизни. Ни любящие родственники, ни советы психолога не помогают: смерть для нее оказывается предпочтительнее каждодневного кошмара. Но вот, кажется, выход найден… Кто же мог предсказать, что самое страшное только начинается?

Страна
Канада
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

