Пленница (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сразу же после свадьбы Саманта Хоффман лишается мужа: он гибнет от руки неизвестного убийцы. И это далеко не последняя трагедия в ее жизни. Ни любящие родственники, ни советы психолога не помогают: смерть для нее оказывается предпочтительнее каждодневного кошмара. Но вот, кажется, выход найден… Кто же мог предсказать, что самое страшное только начинается?



Пленница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.