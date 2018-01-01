Пленница (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Captive
Триллер, Драма16+
О фильме
Сразу же после свадьбы Саманта Хоффман лишается мужа: он гибнет от руки неизвестного убийцы. И это далеко не последняя трагедия в ее жизни. Ни любящие родственники, ни советы психолога не помогают: смерть для нее оказывается предпочтительнее каждодневного кошмара. Но вот, кажется, выход найден… Кто же мог предсказать, что самое страшное только начинается?
- РКРежиссёр
Роджер
Кардинал
- НБАктёр
Ноэль
Бертон
- СБАктёр
Стюарт
Бик
- МПАктёр
Мишель
Перрон
- ДЛАктёр
Джек
Лангедийк
- ЭААктриса
Эдриэнн
Айронсайд
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- ДДАктёр
Дон
Джордан
- ЛПАктриса
Лорел
Паэтц
- ЭЭАктриса
Эрика
Элениак
- ККАктриса
Катрин
Колви
- РГСценарист
Родни
Гиббонс
- СМСценарист
Стефан
Мейнард
- РССценарист
Ричард
Стэмфорд
- ХСПродюсер
Холли
Симпсон
- МДПродюсер
Майкл
Доэрти
- ПЭПродюсер
Питер
Эмерсон
- СМПродюсер
Стефен
Мэйнард
- ЦАХудожник
Цаба
Андраш Кертес
- НПХудожница
Николь
Пеллетье
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- ДФКомпозитор
Дэвид
Файндлей