Wink
Фильмы
Планета Земля. Великие равнины

Планета Земля. Великие равнины (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Planet Earth
Документальный, Семейный50 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Великие равнины.Обширные безлесные равнины, бескрайние просторы, тишина: Но ощущение пустоты это иллюзия. Равнины нашей планеты дают пищу самым многочисленным скоплениям животных на Земле.

Страна
Великобритания, США, Канада, Япония
Жанр
Семейный, Документальный
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета Земля. Великие равнины»