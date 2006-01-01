Планета Земля. Пресная вода (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
Пресная вода - наш самый драгоценный ресурс и он определяет распределение жизни на земле. Мы проследуем со спуском рек из их горных источников к морю. Увидим захватывающие водопады, пролетим внутри Большого Каньона и исследуем дикую природу подо льдом в самом глубоком озере мира. Станем свидетелями уникальных и драматических моментов поведения животных: откровенный обмен мнениями между гладкошерстными выдрами и болотными крокодилами глубокие прыжки в воду длиннохвостых макак словно снежные скопления - стаи гусей и безумие пираньи в опасных водах крупнейшей в мире болотистой местности/ Пресная вода составляет всего 3% от общих запасов воды на нашей планете, но бесценные источники пресной воды преподносят много сюрпризов. Вся жизнь на Земле в конечном счете зависит от пресной воды.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- АФРежиссёр
Аластер
Фотергилл
- МЛРежиссёр
Марк
Линфилд
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- Актёр
Николай
Дроздов
- ХКАктёр
Хув
Корди
- МЛАктёр
Марк
Линфилд
- ДААктёр
Даг
Аллен
- ЧХАктёр
Чадден
Ханте�р
- МКАктёр
Майкл
Келем
- ДЭАктриса
Джастин
Эванс
- ДАСценарист
Дэвид
Аттенборо
- ВБСценарист
Ванесса
Берловиц
- АФСценарист
Аластер
Фотергилл
- АФПродюсер
Аластер
Фотергилл
- ВБПродюсер
Ванесса
Берловиц
- Актёр дубляжа
Николай
Дроздов
- ДПМонтажёр
Дэвид
Пирс
- МКОператор
Майкл
Келем
- ДАОператор
Дуг
Андерсон
- ЭШОператор
Эндрю
Шиллабир
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон