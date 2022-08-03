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Планета Земля. От полюса до полюса

Планета Земля. От полюса до полюса (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Planet Earth
Документальный, Семейный18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Окончательный портрет нашей планеты выглядит как множество ключевых факторов, формирующих наше естествознание.

Страна
Великобритания, США, Канада, Япония
Жанр
Семейный, Документальный

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета Земля. От полюса до полюса»