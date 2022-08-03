Планета Земля. От полюса до полюса (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Planet Earth
Документальный, Семейный18+
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О фильме
Окончательный портрет нашей планеты выглядит как множество ключевых факторов, формирующих наше естествознание.
СтранаВеликобритания, США, Канада, Япония
ЖанрСемейный, Документальный
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.4 IMDb
- АФРежиссёр
Аластер
Фотергилл
- МЛРежиссёр
Марк
Линфилд
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ДААктёр
Дэвид
Аттенборо
- Актёр
Николай
Дроздов
- ХКАктёр
Хув
Корди
- МЛАктёр
Марк
Линфилд
- ДААктёр
Даг
Аллен
- ЧХАктёр
Чадден
Хантер
- МКАктёр
Майкл
Келем
- ДЭАктриса
Джастин
Эванс
- ДАСценарист
Дэвид
Аттенборо
- ВБСценарист
Ванесса
Берловиц
- АФСценарист
Аластер
Фотергилл
- АФПродюсер
Аластер
Фотергилл
- ВБПродюсер
Ванесса
Берловиц
- Актёр дубляжа
Николай
Дроздов
- ДПМонтажёр
Дэвид
Пирс
- МКОператор
Майкл
Келем
- ДАОператор
Дуг
Андерсон
- ЭШОператор
Эндрю
Шиллабир
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон