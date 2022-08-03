Планета Земля. От полюса до полюса (фильм, 2006) смотреть онлайн

Окончательный портрет нашей планеты выглядит как множество ключевых факторов, формирующих наше естествознание. Солнце и пресная вода доминируют над жизнями всех животных и растений на Земле и вызывают сезонные перемещения, маленькие и большие. Арктической весной, белая медведица и детeныши появляются из их зимнего логова. У них только две недели, чтобы пересечь замeрзшее море прежде, чем оно оттает, и они достигают берега. Насладитесь наиболее полной и близкой к реальности картиной жизни белого медведя из когда-либо снятых.В течение более чем трех лет камеры постоянного слежения фиксируют ежегодное преобразование, обусловленное наводнениями Окаванго. Новейшие технологии и аэрофотосъемка позволяют нам отследить некоторые из самых больших массовых перемещений, движение добычи и хищников в по-настоящему легендарных путешествиях.Сто лет назад население Земли составляло 1,5 миллиарда человек, а сегодня на хрупкой планете нас больше 6 миллиардов. И, тем не менее, на Земле еще остались места,

