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Планета Земля. Океанские глубины

Планета Земля. Океанские глубины (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Planet Earth
Документальный, Семейный49 мин18+

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О фильме

Мир за пределами суши. Океан. Он покрывает 2/3 земной поверхности, при этом большая его часть для нас недосягаема. Жизнь обитателей океанских глубин проходит в постоянных поисках пищи и в борьбе за выживание.

Страна
Великобритания, США, Канада, Япония
Жанр
Семейный, Документальный
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета Земля. Океанские глубины»