Континенты нашей планеты окружены мелководными морями. Их глубина редко превышает более 200 метров, ведь они расположены на континентальных шельфах, а шельфы иногда простираются на сотни километров до своего обрыва в темные глубины. Мелководные моря составляют лишь 8% поверхности мирового океана, но в них обитает подавляющее большинство морских животных.

