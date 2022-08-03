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Планета Земля. Мелководные моря

Планета Земля. Мелководные моря (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Planet Earth
Документальный, Семейный49 мин18+

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О фильме

Континенты нашей планеты окружены мелководными морями. Их глубина редко превышает более 200 метров, ведь они расположены на континентальных шельфах, а шельфы иногда простираются на сотни километров до своего обрыва в темные глубины. Мелководные моря составляют лишь 8% поверхности мирового океана, но в них обитает подавляющее большинство морских животных.

Страна
Великобритания, США, Канада, Япония
Жанр
Семейный, Документальный
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Планета Земля. Мелководные моря»